Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 11:08 • Jidá (SAU)

O Al-Ittihad anunciou, na manhã deste sábado (13), a contratação do treinador francês Laurent Blanc, de 58 anos. O técnico chega para substituir Marcelo Gallardo, que foi demitido ao final da temporada do futebol saudita.

O acordo entre as partes terá duração de dois anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2026. Além disso, há a possibilidade de extensão do vínculo por mais uma temporada.

Blanc, capitão da seleção da França no título mundial de 1998, estava sem clube desde setembro de 2023, quando foi desligado do Lyon. Antes, teve experiências em Bordeaux, PSG e Al-Rayyan (QAT), além de ter comandado a equipe nacional de Les Bleus entre 2010 e 2012.

A chegada de Laurent ao clube de Jidá teria sido aprovada pelo astro do clube, Karim Benzema. Segundo o jornal francês "Le Parisien", o centroavante teria barrado a contratação de Stefano Pioli, ex-Milan, e deu o aval para as negociações com seu compatriota. No período em que o técnico esteve à frente da seleção nacional, Benzema foi costumeiramente convocado e recebeu mais oportunidades do que no ciclo anterior.

Luiz Felipe e Fabinho, brasileiros do Al-Ittihad, recepcionam técnico francês Laurent Blanc (Foto: Reprodução / X)