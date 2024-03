Saiba onde assistir e as prováveis escalações de Al-Hilal x Damac, pelo Campeonato Saudita (Foto: Arte Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/03/2024 - 08:00 • Riade (SAU)

O Al-Hilal, time do técnico Jorge Jesus, enfrenta o Damac neste sábado (16), pela 24ª rodada do Campeonato Saudita. A partida está marcada para às 16h (hora de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade (Arábia Saudita), com transmissão do Bandsports e do Canal GOAT.

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Hilal x Damac

Campeonato Saudita - 24ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 16 de março de 2024, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Kingdom Arena, em Riade (Arábia Saudita)

📺 Onde assistir: Bandsports (TV paga) e Canal GOAT (YouTube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL-HILAL (Técnico: Jorge Jesus)

Bono; Abdulhamid, Koulibaly, Albulayhi e Renan Lodi; Milinkovic-Savic, Rúben Neves e Al-Faraj; Malcom, Al-Dawsari e Mitrovic.

DAMAC (Técnico: Cosmin Contra)

Zeghba; Mohammed, Al-Rashidi, Bedrane e Al-Enezi; Hamed e Antolic; Zain, Stanciu e Kévin N'Koudou; Al-Shahrani.

Jorge Jesus levou Al-Hilal ao recorde de vitórias consecutivas, e agora busca o título do Campeonato Saudita (Foto: AFP)