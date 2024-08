Al-Hilal de Jorge Jesus anuncia astro da seleção portuguesa

Seleção de Portugal comemora gol na Eurocopa 2024 (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 15:30 • Riade (SAU)

O Al-Hilal fechou uma contratação de peso para a próxima temporada: de saída do Manchester City, o lateral João Cancelo acertou a transferência para o time saudita. O valor do negócio está estimado em 25 milhões de euros (R$ 154 milhões) e o atleta deve receber um salário anual de 15 milhões de euros (R$ 92 milhões).

O anúncio foi feito por meio das redes sociais do time.

O português chega para suprir uma carência do time para a temporada, já que Saud Abdulhamid, lateral-direito do Al-Hilal, acertou com a Roma, da Itália. Cancelo será o nono estrangeiro do elenco comandado por Jorge Jesus - a liga saudita ampliou o limite de jogadores para dez na temporada atual. Ele se juntará ao volante Rúben Neves entre os portugueses do elenco.

O defensor chega ao Al-Hilal após um período de empréstimos consecutivos pelo time inglês. Nas duas últimas temporadas, ele vestiu as cores de Bayern de Munique e Barcelona, respectivamente. O clube catalão, inclusive, desejava contar com o jogador por mais uma temporada, mas se assustou com os valores pedidos pela diretoria cityzen.

Com a ascensão de Nathan Aké e Rico Lewis para a posição, Cancelo perdeu espaço no elenco do Manchester City. As partes concordavam que uma transferência era a melhor opção.

Novo jogador do Al-Hilal, João Cancelo comemora gol com a camisa da seleção portuguesa (Divulgação / Portugal)

