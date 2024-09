Al-Hilal anuncia a contratação de Marcos Leonardo, ex-Santos

Marcos Leonardo anunciado pelo Al-Hilal. (Foto: Reprodução do Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 12:46 • Rio de Janeiro

O Al-Hilal, comandado pelo treinador Jorge Jesus, anunciou a contratação de Marcos Leonardo, atacante revelado pelo Santos que estava no Benfica, de Portugal. O valor do negócio gira em torno de R$ 250 milhões pagos aos Encarnados e o atleta realizou exames médicos no último domingo (1). O anúncio foi feito pelas redes sociais da equipe.

Marcos Leonardo será o décimo estrangeiro da história do Al-Hilal e se juntará a Neymar e Renan Lodi entre os brasileiros do elenco atual. Vale lembrar que o limite de jogadores estrangeiros inscritos por um time saudita é de 10 atletas, mas, existe uma determinação da federação saudita que permite dois nomes abaixo de 21 anos, além de oito mais velhos.

Por conta do mecanismo de solidariedade, o Santos, clube onde o atacante foi revelado e atuou por quatro temporadas profissionais, tem direito à procentagem de 5% no valor da negociação, ou seja, cerca de 12 milhões de reais. Com poucas oportunidades no Benfica, o jogador buscava uma nova etapa na carreira: pela equipe, foram oito gols em 24 partidas.