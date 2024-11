Abner marca, mas Lyon tropeça no Hoffenheim pela Europa League

O lateral Abner (esquerda), da Seleção Brasileira, comemora gol do Lyon diante do Hoffenheim (Foto: Daniel ROLAND / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 19:49 • Lyon (FRA)

O lateral-esquerdo Abner, da Seleção Brasileira, foi um dos destaques da quarta rodada da Uefa Europa League. O jogador, que defende o Lyon (França), balançou as redes aos 22 minutos do segundo tempo, no empate por 2 a 2 diante do Hoffenheim. Os outros gols do jogo foram marcados por Gendrey (aos 2'/2ºT) e Tohumcu (aos 50'/2ºT) para os alemães; e Lacazette (aos 48'/2ºT) para os franceses.

O resultado não foi bom para nenhuma das duas equipes, que ficaram estacionaram no meio da tabela de classificação: o Lyon abre a zona de classificação para os playoffs da competição, na nona posição, com sete pontos; o Hoffenheim, por sua vez, fica na 19ª posição, com cinco pontos conquistados.

Sem Richarlison, Tottenham é derrotado

Em duelo na parte de cima da tabela, o Galatasaray (Turquia) venceu o Tottenham (Inglaterra), que não contou com o artilheiro Richalrison, machucado, pelo placar de 3 a 2. Os gols do jogo foram marcados por Akgun (aos seis do primeiro tempo) e Osimhen (aos 31 e 39 do primeiro tempo) para os mandantes; Lankshear (aos 18 do primeiro tempo) e Solanke (aos 24 da segunda etapa) diminuíram para os ingleses.

Victor Osimhen (ao fundo) comemora um de seus dois gols na vitória do Galatasaray sobre o Tottenham pela Europa League (Foto: Ozan KOSE / AFP)

Resultados da quarta rodada da Uefa Europa League

Besiktas (Turquia) 2x1 Malmo (Suécia)

Ludogorets Razgrad (Bulgária) 1x2 Athletic Bilbao (Espanha)

Union Saint-Gilloise (Bélgica) 1x1 Roma (Itália)

FCSB (Romênia) 2x0 Midtjylland (Dinamarca)

Olympiacos (Grécia) 1x1 Rangers (Escócia)

Galatasaray (Turquia) 3x2 Tottenham (Inglaterra)

Eintracht Frankfurt (Alemanha) 1x0 Slavia Praga (Tchéquia)

Nice (França) 2x2 Twente (Holanda)

Bodø/Glimt (Noruega) 1x2 Qarabağ (Azerbaijão)

Elfsborg (Suécia) 1x1 Braga (Portugal)

Hoffenheim (Alemanha) 2x2 Lyon (França)

Lazio (Itália) 2x1 Porto (Portugal)

AZ Alkmaar (Holanda) 3x1 Fenerbahçe (Turquia)

Dinamo de Kiev (Ucrânia) 0x4 Ferencváros (Hungria)

Manchester United (Inglaterra) 2x0 PAOK (Grécia)

Ajax (Holanda) 5x0 Maccabi Tel Aviv (Israel)

Viktoria Plzen (Tchéquia) 2x1 Real Sociedad (Espanha)

Rigas FS (Letônia) 1x1 Anderlecht (Bélgica)

