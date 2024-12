A influência de Ancelotti na escolha de Vini Jr e Kaká como melhores do mundo

Um dos maiores da história. A trajetória vitoriosa de Carlo Ancelotti não é novidade para quem acompanha o mundo do futebol. O italiano é um dos treinadores mais vitoriosos da história e comandou equipes estreladas. O técnico, inclusive, possui uma relação especial com jogadores brasileiros, entre eles dois melhores do mundo: Vini Jr e Kaká.

Antes de chegar ao Real Madrid, Ancelotti teve uma passagem marcante pelo Milan, onde já havia se destacado como jogador. A beira do campo, o treinador chegou a duas finais de Champions League e venceu ambas. Em 2002/2003, o italiano tinha em seu plantel nomes como Shevchenko e Rivaldo — o brasileiro ainda foi protagonista da conquista da Copa do Mundo em 2002.

Posteriormente, Carlo Ancelotti teve a chance de treinar outro grande jogador brasileiro: Kaká. O meio-campista era o principal nome do time que levantou a Champions da temporada 2006/2007. Na campanha que culminou na reedição da "Batalha de Stambul", Kaká foi o artilheiro do Milan na competição, com 10 gols. Por conta do altíssimo nível de atuação, o jogador foi eleito o melhor do mundo em 2007, pela Fifa — esta havia sido a última vez em que um brasileiro conquistou o troféu.

Kaká e Carlo Ancelotti no tempo em que estavam no Milan (Foto: AFP)

Após Kaká, Ancelotti repete filme com Vini Jr

De volta para a segunda passagem no comando técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti tinha a missão de levar os merengues a conquista da Europa novamente — e o fez. Em 2022, com direito a gol de Vini Jr, o time espanhol superou o Liverpool por 1 a 0. Dois anos depois, novamente com protagonismo e gol de Vinícius, a equipe venceu a competição ao bater o Borussia Dortmund na decisão por 2 a 0.

O excelente nível apresentado, credenciou Vini a estar entre os melhores jogadores do mundo. Apesar de não ter sido eleito pela France Football para vencer a Bola de Ouro, o brasileiro venceu o "Fifa The Best" de 2024.