‘A dinastia continua’: imprensa repercute estreia profissional de filho de Buffon

Ídolo máximo do futebol italiano, Gianluigi Buffon agora tem um motivo importante para voltar a acompanhar de perto o esporte: seu filho, Louis Thomas, estreou oficialmente como profissional. Atacante do Pisa, da Série B, fez seu primeiro no último domingo (9).

Comandado pelo também ídolo italiano Filippo Inzaghi, Louis entrou em campo com a partida em andamento. Foram cerca de dez minutos em campo na derrota por 3 a 2 contra o Spezia. Apesar do desempenho pouco chamativo, sua presença por si só movimentou o noticiário mundo afora.

-A dinastia continua - escreveu o jornal “Corriere della Sera”.

O periódico ainda destacou a convocação de Louis Thomas para a seleção Sub-18 da República Tcheca, além de brincar com a possibilidade de ele mudar de ideia e atuar pela Itália no futuro.

-Uma escolha feita livremente: Buffon Junior tem um passaporte duplo, dada a origem de sua mãe. Quem sabe se no futuro ele mudará de ideia e escolherá representar a Itália. Para a alegria (certamente) do papai Gigi - escreveu o veículo.

Outros renomados portais de notícia do mundo também repercutiram a estreia do jogador, dando ênfase no feito ao invés da atuação em si. Thomas tem 17 anos e foi relacionado pela primeira vez há três semanas.

-Um pequeno momento de emoção para os espectadores, quando o pequeno Buffon pôde dar seus primeiros passos no futebol profissional graças a um antigo amigo do seu pai - escreveu o “RMC Sport”, da França.

Veja a repercussão dos jornais europeus

Imprensa repercute a estreia profissional de filho de Gianluigi Buffon (Foto: Reprodução)

