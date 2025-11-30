Técnico Caio Couto e atacante Carol Baiana renovam com o Santos
Sereias da Vila conquistaram o acesso à Série A1 nesta temporada
O planejamento do Santos para 2026 segue em andamento, mas algumas definições já foram confirmadas pelo treinador Caio Couto durante entrevista coletiva após o vice-campeonato da Copa Paulista para o Red Bull Bragantino, neste domingo (30), na Vila Belmiro. Sem revelar números, ele também falou que a diretoria aumentará o investimento no time feminino.
Carol Baiana já está renovada com o Santos, garantindo continuidade de uma das principais jogadoras do elenco da próxima temporada. O técnico Caio Couto também fica por mais uma temporada.
Por outro lado, Marussi ainda não tem situação resolvida. O clube avalia possibilidades e não há nada concreto sobre permanência ou saída.
A meio-campista Júlia Daltoé, de 24 anos, nome de destaque técnico nas últimas temporadas foi elogiada pelo clube pela capacidade técnica e pela evolução recente — é vista inclusive como ambidestra e muito profissional — mas não permanecerá. No ano, foram 27 jogos e um gol pelo Peixe.
Segundo a comissão, a decisão já foi comunicada à atleta, que manteve postura exemplar até o fim do vínculo. O entendimento é que a escolha passa diretamente pelo perfil competitivo exigido para a Série A1.
Como o Santos se prepara para 2026
A diretoria e o comando técnico trabalham para montar um elenco mais físico, intenso e experiente para 2025. A avaliação interna indica que a Série A1 tem exigido um jogo "muito pegado, muito rápido", e o Santos busca uma equipe com maior giro, capacidade de repetição de ações e competitividade física, sem abrir mão da técnica.
A ideia é trazer jogadoras acostumadas ao alto nível e com bagagem em grandes clubes para elevar o sarrafo do grupo.
