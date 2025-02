O Flamengo Feminino está em busca de reforço para a equipe a fim de conquistar títulos expressivos nesta temporada. Uma das contratações é para a defesa. Trata-se de Flávia Mota, zagueira campeã do Paulistão pelo Palmeiras. A jogadora assinou vínculo até o fim de 2026.

Aos 24 anos, a jogadora natural de Manacapuru, do Amazonas, começou sua trajetória no futebol em Iranduba, em 2019. Transferiu-se para o América-MG no ano seguinte. Em 2021, defendeu as cores do RB Bragantino.

Em 2023, foi contratada pelo Palmeiras, onde ficou até a temporada passada. Pelo time paulista, Flávia disputou 46 jogos, marcou um gol e deu uma assistência. Ela também já defendeu as cores do Brasil ao ser convocada para a Seleção Sub-20 assim que fez sua estreia no futebol.

Veloz e muito técnica, a defensora é boa no jogo aéreo e também se destaca pela precisão nos desarmes e nos passes longos. Ciente da responsabilidade, ela espera repetir o feito do ano passado e levantar taças pelo Flamengo.

- Estou feliz por chegar em um clube tão grande, isso é um privilégio. Vou dar meu melhor para ajudar o Flamengo a alcançar todos os objetivos e conquistar títulos em 2025 - disse durante entrevista ao site do Flamengo.

Números de Flávia Mota na carreira

109 jogos disputados 1 gol marcado 1 assistência

Elenco do Flamengo Feminino

GOLEIRAS: Karol Alves, Barbieri, Vivi Holzel DEFENSORAS: Monalisa, Fabi Simões, Daiane, Thais Regina, Núbia, Sorriso, Flávia Mota, Diovanna, Jucinara, Gisseli, Chai MEIO-CAMPISTA: Kaylane, Thaisa, Louvain , Djeni, Fernanda, Ju Ferreira, Driely ATACANTES: Laysa, Crivelari, Cristiane, Glaucia

