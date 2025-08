Confira artilheiras de todas as edições da Copa América Feminina; Brasil lidera

A Seleção Brasileira disputa a final da Copa América Feminina, neste sábado (2), contra a Colômbia. As brasileiras já conquistaram a dourada em oito de nove oportunidades e lideram a lista de artilheiras do torneio. Entre as maiores goleadoras, Cristiane, Marta e Roseli de Belo se destacam.

A Copa América completa dez edições em 2025 e tem superioridade absoluta do Brasil na competição. A seleção verde e amarela esteve no pódio em todos os anos do torneio, acumulando oito ouros e uma prata.

Na artilharia da competição, Roseli de Belo lidera a lista das jogadoras com mais gols. Em 1995, a jogadora balançou a rede 16 vezes. Já a vice campeã olímpica Cristiane, está na segunda colocação, com 12 gols.

As brasileiras lideram na lista de maiores goleadoras da competição, mas não garantem o topo da artilharia desde 2014. No retrospecto recente, outras jogadoras sul-americanas se destacaram.

Confira as artilheiras de todas as edições de Copa América feminina; Brasil lidera

1991 – Adriana (Brasil)

A primeira edição da Copa América foi realizada no Brasil, em 1991. Além de anfitrião, o Brasil garantiu o local mais alto do pódio. A artilheira do torneio foi Adriana Viola com quatro gols. A atacante brasileira tinha apenas 22 anos na época.

1995 – Sissi (Brasil)

Em 1995, a Copa América Feminina também foi realizada no Brasil. As brasileiras foram as campeãs da segunda edição com cinco vitórias e conquistaram o bicampeonato. A maior goleadora do torneio foi Sissi (Sisleide Lima do Amor), que balançou a rede 12 vezes.

1998 – Roseli (Brasil)

A terceira edição da Copa América Feminina foi diferente das anteriores. Pela primeira vez, a competição foi disputada fora do Brasil, na Argentina. Mesmo com a mudança de local, o verde e amarelo foi o campeão da disputa com 6 vitórias e teve a atacante Roseli de Belo como artilheira da competição, com 16 gols.

2003 – Marisol Medina (Argentina)

Em 2003, a Copa América foi disputada em três países sul-americanos, o Peru, o Equador e a Argentina. O Brasil foi o campeão, mas, pela primeira vez, uma brasileira não foi a artilheira da competição. Marisol Medina, da Argentina, garantiu o título com sete gols. Já Katia Cilene, foi a melhor brasileira da lista, com seis gols.

2006 – Cristiane Rozeira (Brasil)

A Copa América de 2006 foi realizada na Argentina e foi a única edição da competição que não teve o Brasil como vencedor. A dona da casa se consagrou vitoriosa com seis êxitos. A artilharia, entretanto, ficou com o Brasil. A vice-campeã olímpica Cristiane foi a goleadora do torneio com 12 gols.

2010 – Marta (Brasil)

Em 2010, a Copa América foi disputada no Equador e o Brasil voltou a se consagrar campeão do torneio. A Rainha do futebol, Marta, foi a artilheira da competição, com nove gols.

2014 – Cristiane Rozeira (Brasil)

Na 7° edição da competição, o Brasil manteve a superioridade e garantiu o hexa, no Equador. Repetindo o feito de 2006, a atacante Cristiane foi coroada a goleadora do torneio, mas dessa vez com seis gols.

2018 – Catalina Usme (Colômbia)

Em 2018, o Brasil também levantou o troféu de campeão, mas, pela primeira vez na história, uma colombiana que garantiu a artilharia da competição. A atacante Catalina Usme balançou a rede nove vezes e garantiu o 1º lugar isolado.

2022 – Yamila Rodríguez (Argentina)

Assim como no ano anterior, o Brasil garantiu a dourada do torneio, mas não teve uma representante no topo da lista de artilharia. Na edição mais recente da competição, a argentina Yamila Rodríguez marcou seis vezes e foi coroada a artilheira da 9º edição.

Copa América: Confira as informações da final entre Brasil x Colômbia

✅ FICHA TÉCNICA

Colômbia x Brasil - Final da Copa América Feminina

📆 Data e horário: sábado, 2 de agosto, às 18h (horário de Brasília)

📍 Local: Casa Blanca, em Quito

📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto), Sportv (canal fechado), Globoplay (para assinantes), TV Brasil (canal aberto) e TV Brasil Play (streaming)