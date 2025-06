A atacante Annaysa, de 28 anos, entra em campo nesta quarta-feira (18), às 22h (horário de Brasília), pelo Allianza Lima, na final do Campeonato Peruano de Futebol Feminino, contra o Universitario. O campeão garante vaga na Libertadores feminina.

Na semifinal diante do Sporting Cristal, Annaysa marcou um gol e sofreu um pênalti na vitória por 3 a 0. Agora, a decisão será contra o Universitario, que eliminou o Melgar para chegar à decisão. O jogo de volta ocorre neste domingo (22), às 17h, com mando de campo do Universitario.

— As expectativas são as melhores possíveis. Chegar a uma final contra um rival é sempre bom e a atmosfera é diferente. Vamos entrar em campo para fazer uma grande partida — projeta a jogadora.

A passagem de Annaysa pelo futebol feminino brasileiro

Antes de atuar no futebol peruano, a atacante teve passagens por Francana, Centro Olímpico, Sport, Flamengo, Ceará, Avaí e Fluminense. No exterior, também defendeu as cores do Patriotas, da Colômbia, e Benfica, de Portugal. Ao todo, são quatro títulos na carreira: Supertaça Feminina de Portugal, Brasileirão Série A2, Taça Cidade de São Paulo e Campeonato Pernambucano.

Em entrevista ao Lance!, Annaysa falou sobre convite para ter a terceira experiência internacional na carreira foi recebida com surpresa pela jogadora.

— Em geral foi tranquilo, mas foi uma mudança inesperada. Não esperava jogar fora do Brasil neste momento. Mas tem sido muito bom, uma experiência muito boa. — disse ela.

Ao comparar as realidades de Brasil e Peru no futebol feminino, a atleta enfatiza a disparidade.

⁠— O futebol brasileiro é maior e mais disputado. Temos mais times, mais campeonatos e isso faz com que o nível seja mais difÍcil e competitivo. Mas aqui no Peru, o futebol feminino tem sua qualidade, e vem crescendo bastante a cada temporada. — pondera.