Nesta quarta-feira (18), tem fim a primeira fase do Brasileirão feminino, com oito duelos da 15ª rodada ao mesmo tempo, às 15h. Duas vagas seguem em aberto: uma para classificação e outra para o rebaixamento.

Também nesta quarta-feira, às 22h (horário de Brasília), ocorre a final da Liga Peruana, com brasileira em campo. O Lance! conversou com a atacante Annaysa, do Allianza Lima, que falou sobre carreira e suas expectativas para a decisão. No Brasil, ela atuou por Flamengo, Fluminense e Ceará.

Partida entre Corinthians x Grêmio, realizado esta tarde no Parque São Jorge, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino - 2025. São Paulo / SP / Brasil - 01/05/2025. Foto: ©Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians

Destaque do futebol feminino

As duas melhores campanhas do Brasileirão feminino se enfrentam pela primeira vez na temporada. O Corinthians recebe o Cruzeiro em jogo que pode antecipar um encontro na fase final da competição.

As Cabulosas ainda não perderam no certame, com 11 vitórias e três empates nas 14 rodadas. Entretanto, foram surpreendidas pelo Sport no jogo anterior, e ficaram no empate por 1 a 1.

Já o Corinthians apresentou oscilações no início, mas vem de uma sequência de um empate e quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Jogando fora de casa, goleou o Internacional por 5 a 0.

Agenda do dia

A última rodada do Brasileirão feminino 2025 ocorre nesta quarta-feira (18), às 15h (horário de Brasília). Veja confrontos:

Sport Recife × Palmeiras - Onde assistir: sem transmissão confirmada

Corinthians × Cruzeiro - Onde assistir: Sportv e Globoplay

Grêmio × Flamengo - Onde assistir: Sportv e Globoplay

São Paulo × Internacional - Onde assistir: TV Brasil e TV Brasil Play

Bahia × Juventude - Onde assistir: TV Bahêa + (serviço de streaming do clube)

Red Bull Bragantino × Instituto 3B-AM - Onde assistir:

Fluminense × Real Brasília - Onde assistir: Massa Bruta TV (Youtube)

América‑MG × Ferroviária - Onde assistir: sem transmissão confirmada

Próximos jogos

Quartas de final da Série A2 (jogos de ida)