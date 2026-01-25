Protagonismo de homens no lançamento da Copa Feminina gera críticas; Formiga se posiciona

O lançamento da marca da Copa do Mundo Feminina de 2027, realizado neste domingo (25), em Copacabana, no Rio de Janeiro, repercutiu devido ao protagonismo dado a figuras masculinas durante a cerimônia. O evento, promovido pela Fifa, marcou oficialmente o início da contagem regressiva para o primeiro Mundial feminino disputado no Brasil e na América do Sul.

O momento reuniu autoridades como o presidente da Fifa, Gianni Infantino, dirigentes da CBF, representantes do governo federal, além de atletas e ex-atletas do futebol feminino e masculino. Parte do público, porém, apontou que o foco do Mundial feminino acabou dividido com homenagens a campeões do futebol masculino e referências à Copa do Mundo masculina de 2026.

Presente no evento, Formiga comentou o tema e ponderou sobre o espaço destinado às homenagens, destacando o respeito aos ex-jogadores, mas reforçando a necessidade de valorização das mulheres no contexto do Mundial feminino.

— A gente de certa forma aplaude, acho que muitos fizeram pelo futebol e se tornaram referência, né. Ali tem atletas que foram minha referência, porque quando comecei não tinham meninas, total respeito, mas estamos falando de Copa do Mundo Feminina, o foco seria Copa do Mundo Feminina. Não estou dizendo que foi errado homenagear eles, quando estão vivos tem que fazer mesmo, mas ali tinha meninas que fizeram muito pelo futebol feminino, mundialmente falando, não só no Brasil. E que merecem todo reconhecimento. Eu pretendo, com toda sinceridade, conversar com a Jill, para que a gente possa em um outro momento ter esse encontro, e trazer essas pioneiras, para que elas possam ser homenageadas, que são merecedoras disso, e as pessoas também não criem climas ruim, porque estamos em véspera de Copa do Mundo masculina, véspera de Copa do Mundo Feminina, mas eu respeito, vamos procurar entender o que foi realmente ali. Mas que tenham respeito por nós, eu acho que poderíamos fazer a mesma homenagem, todo mundo juntos, porque somos brasileiros e atletas que muito fizemos pelo nosso país — afirmou Formiga, em entrevista ao Fut das Minas.

Quem esteve no lançamento da Copa do Mundo Feminina

Pelo palco montado em um dos salões de um hotel em Copacabana passaram nomes como Cafu, Ronaldo Fenômeno e outros ex-jogadores de diferentes gerações do futebol masculino. Na plateia, também estiveram figuras como o técnico da Seleção Brasileira feminina, Arthur Elias, e o treinador da equipe masculina, Carlo Ancelotti, além de campeões mundiais.

Nas redes sociais, internautas questionaram o espaço ocupado por homenagens a ex-jogadores homens em um evento dedicado ao futebol feminino. Comentários nas transmissões destacaram a baixa presença de mulheres no palco e lembraram a ausência de pioneiras do futebol feminino brasileiro entre as falas principais da cerimônia.

Entre as jogadoras, apenas Formiga e Cristiane discursaram durante o lançamento da marca da Copa do Mundo Feminina de 2027.