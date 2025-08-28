Pacaembu recebe final da Taça das Favelas neste sábado (30)
Cidade Tiradentes e Michihisa Murata duelam pelo título
A final feminina da Taça das Favelas São Paulo 2025 entre Cidade Tiradentes e Michihisa Murata acontece neste sábado (30), às 14h, na Mercado Livre Arena Pacaembu. O evento conta com entrada liberada ao público a partir das 12h e transmissão ao vivo da TV Globo.
A Cidade Tiradentes, da zona leste, campeã em 2024, chega para defender o título e pode se tornar a primeira bicampeã da história da competição. Do outro lado estará o Michihisa Murata, da Brasilândia, que saiu da Série B e cresceu ao longo do torneio, chegando pela primeira vez à decisão.
Taça das Favelas 2025 tem campanha antirracista
Em 2025, a Taça reforça a campanha “Racismo não é falta, é crime”, com ações de conscientização dentro e fora de campo, reafirmando o papel do torneio como instrumento de transformação social. A vice-presidente da Central Única das Favelas (CUFA), Geovana Borges, falou sobre a importância da competição.
— A Taça das Favelas é um movimento de identidade e protagonismo que gera transformação social através do esporte. É isso que temos reforçado com essa campanha contra o racismo, desenvolvendo uma conduta cidadã. E, ao realizar a final em um palco histórico, reunindo as favelas em uma grande confraternização e dando visibilidade para os nossos craques, conseguimos mostrar toda nossa potência — diz ela.
As equipes femininas duelam pelo Troféu Alaíde Maria da Conceição, homenagem a uma das figuras mais importantes da CUFA. Já a disputa masculina será às 15h50, entre Vila São José (São Bernardo do Campo) e Favela da 13 (Guarulhos), valendo o Troféu Nivaldo Barreto.
Taça das Favelas SP
- 📅 Data: sábado, 30 de agosto
- ⏰ Abertura dos portões: 12h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Mercado Livre Arena Pacaembu
- ⚽ Feminino – 14h: Cidade Tiradentes x Michihisa Murata
- ⚽ Masculino – 15h50: Vila São José x Favela da 13
