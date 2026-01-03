Minas Brasília apresenta novo escudo e atualiza identidade visual

O Minas Brasília apresentou, nesta semana, seu novo escudo e deu início a uma atualização da identidade visual do clube. A mudança marca um momento de reorganização institucional e de preparação para os próximos desafios esportivos.

O redesign preserva elementos tradicionais do escudo, mas aposta em linhas mais limpas e em uma leitura visual simplificada. A nova forma mantém a base pontiaguda e o topo reto, transmitindo solidez, enquanto as laterais curvas buscam equilíbrio e melhor aplicação em diferentes plataformas. O objetivo, segundo o clube, foi atualizar a marca sem romper completamente com a identidade construída ao longo dos anos.

Um dos principais elementos da nova identidade é a curva vertical que separa os campos verde e azul. O recurso gráfico passa a funcionar como assinatura visual do Minas Brasília, reforçando a ideia de movimento e evolução. A tipografia também foi reformulada, com fonte sem serifa, traços geométricos e maior legibilidade, especialmente em usos digitais e materiais promocionais.

A mudança visual acontece em um momento estratégico. O Minas Brasília disputará a Série A2 do Brasileirão Feminino em 2026, competição vista internamente como fundamental para o reposicionamento esportivo do clube no cenário nacional.

Minas Brasília em 2026

Segundo apurou o Lance!, o clube também renovou o contrato de patrocínio com o Banco de Brasília (BRB), parceria considerada importante para a manutenção das atividades e para o planejamento da temporada.

A temporada 2025 do Minas Brasília Feminino foi marcada por altos e baixos, com destaque absoluto no cenário estadual e uma campanha de oscilação nas competições nacionais. Fundado em 2012, o clube voltou a mostrar força no Distrito Federal, mas encontrou dificuldades para transformar o bom desempenho local em resultados mais consistentes fora de casa.

No Campeonato Brasiliense Feminino, o Minas Brasília foi dominante. A equipe encerrou a competição de forma invicta, com oito vitórias e um empate em nove jogos, conquistando o título com números expressivos: 46 gols marcados e apenas sete sofridos.

Já no Campeonato Brasileiro Feminino A2, o cenário foi mais equilibrado. Em nove partidas, o Minas somou três vitórias, três empates e três derrotas, com saldo negativo de gols (9 marcados e 12 sofridos). A campanha levou a equipe até as quartas de final, mas sem conseguir o avanço ao principal objetivo da temporada: o acesso à elite do futebol feminino nacional.

Na Copa do Brasil Feminina, o time teve participação curta. Eliminado ainda na primeira fase, o Minas Brasília se despediu da competição após derrota por 2 a 1, frustrando a expectativa de um caminho mais longo no torneio mata-mata.