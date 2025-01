Prata na Olimpíada de Paris e um dos principais destaques da Seleção Brasileira Feminina, a atacante Gabi Portilho falou sobre a importância da Copa do Mundo de 2027 ser disputada no Brasil.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, a jogadora do Gotham FC destacou que será a oportunidade de 'trazer o futebol para casa' após o Mundial de 2014, em que a Seleção Brasileira masculina foi derrotada por 7 a 1 no Mineirão e ficou com a reputação marcada.

Seleção brasileira feminina: calendário dos próximos jogos do Brasil

Além disso, Gabi também exaltou a competência de Arthur Elias, técnico da Seleção Feminina e ex-comandante do Corinthians. Os dois, inclusive, trabalharam no Timão juntos.

- Eu sempre falei que o Arthur vai levar essa Copa do Mundo em casa. E eu acredito muito nisso. Até pra desfazer a imagem de ter Copa do Mundo em casa, como foi masculino, e trazer o futebol pra casa. Tudo que a seleção masculina passou e vem passando, né? Acho que quando o Arthur entrou, a primeira coisa que ele falou pra gente é tentar reconquistar, trazer a torcida pra gente, que a gente sabe quantos resultados eles impactam, né? Na torcida estar junto ou não estar. A primeira coisa é tentar trazer a torcida de novo pra gente, fazer a torcida acreditar - declarou.

- E que a seleção masculina também possa conseguir reconquistar tudo isso, a torcida, o povo brasileiro. Porque é importante pra gente que a atleta vive esse esporte - completou Gabi Portilho.

Indicada à Bola de Ouro na última temporada, a atacante também revelou a realização de um sonho ao vestir a Amarelinha, principalmente ao lado de Marta. Segundo Gabi, a veterana é a melhor jogadora do mundo ao lado de Lionel Messi, no futebol masculino.

- É um momento mágico e único. O futebol feminino brasileiro é muito forte, tem muitas atletas com potencial que poderiam estar lá. É muito competitivo você estar lá. Então, pra mim, é extremamente especial. Toda vez que eu vou, eu busco vestir a camisa de verdade e dar o meu melhor. Porque você chegar lá pode parecer até ser fácil, mas se manter é mais difícil. Então, eu dou o meu melhor. Quando eu tive essa oportunidade das Olimpíadas foi um sonho. Jamais imaginei estar por tudo que eu vivi já na seleção. É algo que eu valorizo muito.

- Olha, no feminino sempre foi a Martinha, né? Porque quando eu comecei a jogar não tinha tanta visibilidade de futebol, e eu assisti um jogo do Santos na época com ela. Com o passar do tempo, fui vendo tudo que ela construiu. No masculino é o Messi. Adoro muito o Messi. Ele joga muito, é fora do normal.

Antes da Copa no Brasil, a Seleção Feminina terá um desafio bastante importante neste ano: a Copa América Feminina. O torneio será disputado no Equador entre os dias 12 de julho e 2 de agosto.

- Essa Copa América vai ser muito importante, pensando lá na frente. Vai ser uma boa preparação pra Copa do Mundo em casa, porque não vai ser fácil. A gente sabe como é a força de uma Copa do Mundo, né? Então, primeiro pensar agora na Copa América, se preparar bem, ver as convocações do Arthur. Ele poder escolher as melhores e eu sei que a gente vai ser bem representado.

Copa do Mundo 2027

A Copa no Brasil tem previsão de ser disputada entre os dias 24 de junho e 25 de julho. Ao todo, serão 32 países e 64 partidas. A abertura e a final estão programadas para serem disputadas no Maracanã. Além do Rio de Janeiro, as sedes previstas são Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo.