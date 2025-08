O projeto social 'Em busca de uma estrela', voltado para o desenvolvimento do futebol feminino e responsável por revelar atletas que chegaram a clubes como Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Ferroviária, realiza neste domingo (3) a seletiva de seu quarto ciclo de atividades.

continua após a publicidade

A peneira acontece às 13h, na cidade de São Paulo, e é voltada para meninas nascidas entre 2009 e 2015. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis no site do projeto: embuscadeumaestrela.com.br/SELETIVAS.

As candidatas devem comparecer vestindo camisa branca ou preta (sem escudo de clube), shorts preto, meião de cor neutra e chuteira de society.

continua após a publicidade

— A realização da seletiva é um momento muito especial para o nosso projeto. É quando abrimos as portas para que novas atletas mostrem seu talento e consigam dar seus primeiros passos dentro do esporte com a ajuda do nosso trabalho. Essa etapa é fundamental para que continuemos a transformar vidas no quarto ciclo do Estrelas — afirmou Camila Estefano, gerente geral do projeto.

➡️ Projeto ‘Estrelas’, de apoio ao futebol feminino, representa o Brasil na Copa do Mundo de Projetos Sociais

Conheça a iniciativa de futebol feminino

Com mais de três mil meninas impactadas desde a fundação, o Estrelas oferece suporte completo às atletas, com acompanhamento médico, psicológico, odontológico e nutricional. O projeto atende jovens entre 9 e 17 anos e já encaminhou mais de 100 jogadoras para clubes e instituições de ensino no exterior.

continua após a publicidade

A equipe feminina, intitulada 'Estrelas', treina na Nossa Arena, localizada no bairro Pompéia, em São Paulo (SP), e foi selecionada para a disputa Copa do Mundo de Projetos Sociais. O torneio ocorre em maio de 2026, no México.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Projeto Estrelas participa da Copa do Mundo de Projetos Sociais.Foto: (Divulgação/ Projeto Estrelas)

Projeto de futebol "Em Busca de Uma Estrela"