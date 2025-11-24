menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

AO VIVO: CBF lança calendário de 2026 do futebol feminino nacional

Confira mudanças no calendário da modalidade

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/11/2025
14:10
Sede da CBF, no Rio de Janeiro, onde será anunciado o novo calendário do futebol feminino. (Foto: Sharon Prais/Lance!)
imagem cameraSede da CBF, no Rio de Janeiro, onde será anunciado o novo calendário do futebol feminino. (Foto: Sharon Prais/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O calendário da temporada de 2026 do futebol feminino será divulgado nesta segunda-feira (24), a partir das 14:30, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Segundo o presidente da entidade, Samir Xaud, o planejamento foi pensado para valorizar os produtos e melhorar as competições.

continua após a publicidade

Relacionadas

A anúncio acontece em evento promovido na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Acompanhe ao vivo ao lançamento e as novidades da próxima temporada.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Como foi o calendário de 2025

Nesta temporada, o calendário foi divulgado somente ao final de janeiro, o que gerou fortes críticas à CBF. O planejamento de competições de 2025 incluia um Brasileirão com mais participantes (com o objetivo de chegar a 20 times em 2027) e o retorno da Copa do Brasil. Previu ainda 16 datas para os Campeonatos Estaduais.

continua após a publicidade

➡️ Seleção Brasileira sub-20 enfrenta a Argentina em amistoso; veja data e horário

Para a base, havia o Brasileiro Sub-17 e Sub-20, e as competições da Conmebol - Liga de Desenvolvimento Sub-14 e Sub-16, e a Liga Evolução Sub-17 (equivalente à Libertadores).

Competições nacionais profissionais disputadas em 2025:

  • Supercopa Feminina - 9 a 16 de março
  • Brasileiro Feminino A1 - 23 de março a 14 de setembro
  • Brasileiro Feminino A2 - 19 de abril a 30 de agosto
  • Brasileiro Feminino A3 - 26 de abril a 16 de agosto
  • Copa do Brasil Feminina - 14 de maio a 19 de novembro

Competições nacionais de base disputadas em 2025:

  1. Brasileiro Feminino Sub-20 - 5 de junho a 21 de agosto
  2. Brasileiro Feminino Sub-17 - 7 de junho a 16 de agosto
  3. Conmebol Evolução Sub-17 - 2/5 a 26/5
  4. Liga de Desenvolvimento Feminina Sub-16 e Sub-14 - 28 de março a 3 de abril

Além dos torneios nacionais, o calendário previa também os períodos de Data Fifa e a Copa América, vencida pelo Brasil pela nona vez. Veja:

  • Datas Fifa: (1) 17/2 a 26/2; (2) 31/3 a 8/4; (3) 26/5 a 3/6; (4) 23/6 a 2/7; (5) 20/10 a 29/10; e (6) 24/11 a 2/12.
  • Copa América: 12/7 a 2/8
Corinthians campeão do Brasileirão Feminino 2025 diante do Cruzeiro. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Referência no futebol feminino, Corinthians campeão do Brasileirão 2025 diante do Cruzeiro. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias