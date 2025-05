Ficha do jogo COR GRE 8ª rodada Brasileiro feminino 2025 Data e Hora quinta-feira, 1º de maio, 19h (de Brasília) Local Parque São Jorge Árbitro Rejane Caetano da Silva (RJ) Assistentes Izabele de Oliveira (SP) e Anna Beatriz Scagnolato (SP) Onde assistir

O Corinthians recebe o Grêmio nesta quinta-feira (1º), às 19h (horário de Brasília), pela 8ª rodada do Brasileirão Feminino. A bola rola no Parque São Jorge e conta com transmissão do Sportv2 (canal fechado), com retransmissão do Globoplay (streaming).

continua após a publicidade

As Brabas estão na quinta colocação da competição, com 12 pontos conquistados em sete partidas. A campanha é de três vitórias, três empates e uma derrota. Vic Albuquerque, com cinco gols, e Letícia Monteiro, com quatro, são os destaques do Timão.

Apesar de estar dentro da zona de classificação, o Corinthians tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, em goleada diante do 3B da Amazônia, por 8 a 0. No período, soma três empates e uma derrota, incluindo o 1 a 1 contra o São Paulo, na última rodada, quando empatou na reta final, com Jhonson.

continua após a publicidade

O Grêmio está em 12º no Brasileirão, com apenas uma vitória em sete jogos. O Imortal vem de empate por 2 a 2 com o Inter na rodada passada, aproveitamento na casa dos 33%. As atacantes Cássia e Maria Dias, ambas com dois gols, são artilheiras do time gaúcho.

Corinthians e Grêmio já se enfrentaram nove vezes no Brasileirão Feminino, com oito vitórias para as paulistas e um empate. Ou seja, o Grêmio nunca venceu o Corinthians na competição.

continua após a publicidade

➡️ Cruzeiro vence Flamengo e assume liderança do Brasileirão Feminino

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Nicole; GI Fernandes, Thaís Ferreira, Mariza e Tamires; Yaya, Duda Sampaio e Gabi Zanotti; Eudmilla, Jaqueline e Andressa Alves.

GRÊMIO: Raíssa; Raíssa Bahia, Mônica Ramos, Tayla e Dani Barão; Jéssima Peña, Montoya e Pini; Maria Dias, Giovaninha e Valéria Paula.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira as informações de Corinthians e Grêmio pelo Brasileirão Feminino

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X GRÊMIO

8ª RODADA DO BRASILEIRÃO FEMININO

📆 Data e horário: quinta, 1º de maio, às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Parque São Jorge, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Sportv2 (canal fechado) e Globoplay (streaming), para assinantes