O Itabirito Futebol Clube, clube de Itabirito (MG), cidade localizada a pouco mais de 50km de Belo Horizonte, decidiu inovar com no Campeonato Mineiro Feminino. As Gatas do Mato, equipe feminina do clube, agora têm uma mascote oficial.

A ideia surgiu em conversas entre a diretoria e o departamento de comunicação, que buscavam um símbolo capaz de traduzir a identidade da equipe e aproximar a torcida.

— Desde que o projeto feminino foi lançado no Itabirito, o departamento vem crescendo com muito respeito. Esse ano, já tínhamos criado o Instagram exclusivo do time para dar mais visibilidade, e agora damos mais um passo importante — destacou Breno Mendes, gerente de futebol feminino do clube.

O novo mascote, batizado de Gata do Mato, estreou no duelo contra o Atlético-MG pelo Campeonato Mineiro Feminino, vencido pelo Galo por 4 a 2. A equipe está na quarta colocação, atrás de Cruzeiro, América-MG e Atlético-MG.

— A iniciativa valoriza e mostra que tudo o que fazemos é planejado. É fundamental ter nossos produtos identificados e valorizados — completou Breno.

Conheça o clube

Fundado em 2022, o Itabirito é um dos clubes caçulas de Minas Gerais e se tornou uma Sociedade Anônima de Futebol em 2024. Além do futebol masculino, também mantêm investimentos na modalidade feminina e alcançou, nesta temporada, um acesso inédito à segunda divisão nacional.

A campanha da Série A3 teve classificação na vice-liderança do Grupo A3, com 5 pontos em três jogos. No mata-mata, eliminou o Coritiba e o Pérolas Negras, alcançando o acesso, mas caiu na semifinal para o Vila Nova, perdendo a vaga na decisão.

Em 12 de julho, o time anunciou o desligamento do então treinador Rodrigo Campos, após quatro vitórias e 11 jogos.

Fotos da nova mascote do Itabirito

Mascote feminino do Itabirinto. (Foto: Leonardo Rodrigues / Itabirito FC)