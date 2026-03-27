Aline Milene aponta postura do São Paulo para vencer o Palmeiras: 'Impor nosso ritmo'

O São Paulo recebe o Palmeiras nesta sexta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no primeiro Choque-Rainha do ano. A meio-campista Aline Milene, uma das lideranças do Tricolor Paulista, espera uma boa apresentação da equipe, com postura impositiva dentro de campo.

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— É clássico, e a gente sabe o quanto é importante vencer. Precisamos entrar com muita gana, sabendo o que temos que fazer para sair com a vitória e seguir firmes na parte de cima da tabela — disse Aline.

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A partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, coloca as Soberanas frente ao líder do campeonato. Nesse contexto, a camisa 7 também destacou o que o time precisa apresentar dentro de campo para conquistar um bom resultado.

— Esperamos desempenhar o nosso futebol, fazer o que temos trabalhado e entender bem o adversário. É impor o nosso ritmo, executar o nosso modelo de jogo e buscar a vitória — projetou.

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O São Paulo soma sete pontos no Brasileirão, com duas vitórias, um empate e uma derrota. A equipe vem de um empate sem gols diante do Fluminense, fora de casa, na última segunda-feira (23).

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Aline Milene comemora gol pelo São Paulo (Créditos: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Retrospecto do São Paulo contra o Palmeiras é favorável

Palmeiras e São Paulo protagonizam um confronto equilibrado no futebol feminino. Ao todo, são 23 jogos entre as equipes em todas as competições, com leve vantagem são-paulina: são 9 vitórias do São Paulo, contra 8 do Palmeiras, além de 6 empates.

O equilíbrio também aparece nos mandos de campo. Jogando em casa, o Palmeiras soma 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas em 11 partidas. Já como visitante, o Verdão tem desempenho melhor: em 12 jogos no campo do rival, conquistou 6 vitórias, além de 2 empates e 4 derrotas.