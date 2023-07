O Jacksonville Jaguars fez um anúncio importante nesta semana, informando a extensão do contrato do talentoso tight end Evan Engram. O novo acordo firmado entre ambas as partes está previsto para durar três anos, durante os quais o jogador receberá um total de US$ 41,25 milhões. Essa quantia o posiciona como um dos tight ends mais bem pagos na NFL, com aproximadamente US$ 24 milhões garantidos.