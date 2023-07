Os destaques do Coritiba Crocodiles para a partida são o QB Lucas Mendes (7 passes para touchdowns na competição) e o wide receiver Bernardo Horevitch (4 TDs). Já pelo lado dos Spiders, o QB Hulyan Anzoategui está em grande temporada com oito passes para TDs. O time também conta com o bom momento de João Paulo Ramos com cinco touchdowns na competição até o momento. Os dados estatísticos são do Perfil do Instagram Mapa do FABR.