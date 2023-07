A edição desta semana do Giro da Rodada do FABR destaca a surpreendente vitória do Cold Killers sobre o Curitiba Silverhawks no Araucária Bowl, três jogos na estreia da Divisão de Acesso (D2) do Brasileirão da CBFA e o resultado de um jogo emocionante na Conferência do Nordeste da Liga BFA.