No domingo (9/7), a competição nacional tem mais três jogos. Às 14h, o clássico cearense entre Ceará Caçadores e Fortaleza Tritões, no estádio de Atletismo da Unifor. Os dois times têm muitos reforços para a temporada, com destaques para os quarterbacks Joey Bradley (Caçadores) e Quentin Williams (Tritões). No mesmo horário, o João Pessoa Espectros estreia em casa contra o Santa Cruz Imortais. O time paraibano terá a estreia do quarterback norte-americano Nick Rooney e de vários reforços para tentar manter a hegemonia regional. Fechando a rodada, às 15h, o Parnamirim Scorpions recebe o Recife Mariners, em partida que foi adiada, no estádio do Potiguar. O time pernambucano é uma das equipes que mais se reforçaram na região e trouxe, entre outros, o quarterback Álvaro Fadini e o wide receiver norte-americano Jason Shelley.