No estádio de Atletismo da Unifor, o Fortaleza Tritões derrotou o seu arquirrival Ceará Caçadores por 34 a 16. O tricolor cearense contou com grande atuação do quarterback Quentin Williams, do running back Maranhão e ótima participação da defesa que, a partir do segundo quarto, passou a sufocar o ataque dos Caçadores.