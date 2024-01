Pete Carroll chegou em Seattle em 2010, após oito anos de trabalho na USC (Universidade do Sul da Califórnia). No cargo, Pete se tornou o maior head coach da história da franquia e liderou times históricos dos Seahawks, com Russell Wilson e Marshawn Lynch, no ataque, e a "Legion Of Boom" na defesa, conquistaram a NFC duas vezes (2013 e 2014) e o Super Bowl em uma ocasião (2013).