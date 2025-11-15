Volante do Fortaleza integra lista de mais desarmes nas principais ligas

O volante Lucas Sasha, do Fortaleza, é o segundo jogador com mais desarmes nas principais ligas do mundo em 2025. O atleta do Brasileirão também está entre os primeiros analisando as interceptações. Os dados são do aplicativo Sofascore.

Em relação aos desarmes, Sasha registra 99 no ano - apenas o volante Idrissa Gueye, do Everton-ING, aparece à frente com 101. Falando de interceptações, o jogador tem 53 em 2025 e ocupa o quinto lugar na lista divulgada, ao lado de Jasper Dahlhaus, do Fortuna Sittard-HOL.

Sasha tem 42 jogos pelo Leão na temporada, somando dois gols. Titular com Juan Pablo Vojvoda e Renato Paiva, o volante segue como peça recorrente nas escalações do técnico Martín Palermo. Diante do Bahia, no entanto, será ausência por suspensão.

Lucas Sasha, volante do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Confira os primeiros em desarmes (via Sofascore):

101 – Idrissa Gueye (Everton-ING)

99 – Lucas Sasha (Fortaleza)

98 – Faris Abdi (Al-Fahya-SAU/Neom SC-SAU)

96 – Manuel Sánchez (Alavés-ESP/Levante-ESP)

93 – Neco Williams (Nottingham Forest-ING)

Confira os primeiros em interceptações (via Sofascore):

59 – Kaishu Sano (Mainz-ALE)

56 – Senne Lynen (Werder Bremen-ALE)

56 – Chrislain Matsima (Monaco-FRA/Augsburg-ALE)

56 – Patrick Mainka (Heidenheim-ALE)

53 – Lucas Sasha (Fortaleza) e Jasper Dahlhaus (Fortuna Sittard-HOL)

Próximo jogo do Fortaleza

Após o empate contra o Atlético-MG, o Fortaleza voltará a campo na quinta-feira (20), fora de casa, contra o Bahia. O duelo pela 34ª rodada da Série A terá início às 18h (de Brasília).

O Leão é o atual 19º colocado neste Campeonato Brasileiro, com 31 pontos. O Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 35 pontos - quatro a mais do que o Tricolor.