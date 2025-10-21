Volante do Fortaleza aparece em lista de melhores do mundo na defesa

O volante Lucas Sasha, do Fortaleza, apareceu entre os melhores jogadores do mundo na estatística de defesa pelo chão. A lista foi divulgada pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory) na última quarta-feira (15).

Sasha é o 24º colocado no ranking, somando 91,1 pontos de 100. O estudo considera os últimos seis meses de jogos nas ligas nacionais, com oito áreas de análise ao todo. A defesa pelo chão envolve interceptações, quantidade de duelos vencidos e a taxa de sucesso nos lances.

Quem lidera a lista é o equatoriano Moisés Caicedo, do Chelsea-ING. Considerando apenas brasileiros, Sasha fica em terceiro. O volante Gregore (ex-Botafogo e hoje no Al-Rayyan-CAT) e o lateral-direito Willian (Cruzeiro) estão acima do atleta tricolor.

Lucas Sasha, volante do Fortaleza, após partida contra o Sport, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

No Fortaleza desde 2022, Sasha renovou recentemente o seu contrato até o fim de 2026. O camisa 88 esteve perto de reforçar o Athletico-PR na janela do meio do ano, mas a transferência não se concretizou.

O jogador tem 37 partidas na temporada, sendo 35 como titular, com dois gols marcados. Peça recorrente nas escalações de Juan Pablo Vojvoda e Renato Paiva, Sasha também conquistou espaço sob o comando de Martín Palermo, que chegou ao Tricolor com a missão de afastar a equipe da zona de rebaixamento.

Próximo jogo do Fortaleza

Após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, o Fortaleza voltará a campo no próximo sábado (25), em casa, contra o Flamengo. A partida pela Série A terá início às 19h30 (de Brasília).