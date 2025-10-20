Defesa do Fortaleza se aproxima de piores números recentes na Série A

O Fortaleza perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0 na noite do último sábado (18), fora de casa, valendo pela 29ª rodada do Brasileirão. Assim, a equipe atingiu a marca de 44 gols sofridos na competição, sendo esse um dos piores desempenhos recentes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O Tricolor tem a segunda pior defesa desta Série A, empatado com o lanterna Sport. Somente o Juventude, 19º colocado, concedeu mais gols (53). Os gaúchos chegaram a sofrer uma goleada por 5 a 0 para o próprio Fortaleza.

Quando retornou à Primeira Divisão, em 2019, o Leão cedeu 49 tentos ao longo de sua campanha. Em 2020, temporada na qual o time brigou contra o rebaixamento até as últimas rodadas, foram 44 gols sofridos.

continua após a publicidade

➡️ Zagueiro do Fortaleza perderá dois jogos após confusão contra o Vasco

Partida entre Cruzeiro e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Nos anos seguintes, a estatística ficou em 45, 39, 44 e 39. Assim, considerando que restam dez jogos na atual campanha, a equipe tende a bater um recorde negativo neste retorno à Série A.

➡️ Fortaleza completa 107 anos de história em meio a momento difícil

Confira o desempenho defensivo do Fortaleza nos últimos anos de Série A:

2019: 49 gols sofridos (pior marca) 2020: 44 gols sofridos 2021: 45 gols sofridos 2022: 39 gols sofridos 2023: 44 gols sofridos 2024: 39 gols sofridos 2025: 44 gols sofridos (restando dez jogos)

Próximo jogo do Fortaleza

Após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, o Fortaleza voltará a campo no próximo sábado (25), em casa, contra o Flamengo. A partida pela Série A terá início às 18h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

Os cearenses estão em 18º lugar na competição, com 24 pontos. Os cariocas, que ocupam a vice-liderança, possuem 61.