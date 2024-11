Vojvoda lamenta chances perdidas pelo Fortaleza diante do Fluminense

Técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda lamentou as oportunidades desperdiçadas no empate em 2 a 2 com o Fluminense nesta sexta-feira (22), no Maracanã. O Laion vencia até os 40 minutos do segundo tempo, mas cedeu o resultado com gol de Cano. Em entrevista coletiva após o duelo pela 34ª rodada do Brasileirão, o treinador refletiu sobre o desempenho da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Lucas Sasha dispara contra arbitragem após empate entre Fortaleza e Fluminense

- Time fez uma boa partida, faltou definir, faltou essa eficiência para matar o jogo. Tivemos chance com o Breno Lopes, duas com o Hércules, mas essa definição falhou e depois acabamos levando o empate. O futebol é assim, mas saímos com um pouco de dor porque estamos na disputa pelo título - afirmou Vojvoda.

Pênalti não marcado

Já no segundo tempo da partida, os jogadores do Fortaleza cercaram Raphael Claus reclamando pênalti de Thiago Silva em Breno Lopes. Vojvoda, por sua vez, evitou entrar em polêmica e elogiou o árbitro paulista, mas relembrou lance parecido a favor do Palmeiras contra o Leão do Pici.

continua após a publicidade

- O árbitro (Raphael Claus) é muito bom, um dos melhores da América do Sul. Veja, não gosto de falar de arbitragem, teve esse pena no Breno, tivemos lance parecido contra o Palmeiras. Mas o árbitro é bom, não tenho o que falar - declarou o técnico do Fortaleza.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte