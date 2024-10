Web vai à loucura com falha de João Ricardo em Grêmio x Fortaleza: ‘Que frango’

João Ricardo, goleiro do Fortaleza (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 23:05 • Porto Alegre (RS)

A falha de João Ricardo, goleiro do Fortaleza, diante do Grêmio nesta sexta-feira (4) gerou repercussão na web. Os times se enfrentam pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o arqueiro do Leão do Pici não conseguiu defender a finalização de Braithwaite, que gerou o segundo gol do Imortal na partida.

Na jogada, o dinamarquês dominou tirando de Mancuso, carregou até a entrada da área e chutou fraco. Mesmo assim, João Ricardo, que chegou a tocar na bola, concedeu o gol em um lance considerado fácil. Via redes sociais, torcedores comentaram a falha do goleiro do Fortaleza.

Confira abaixo reações da web sobre a falha de João Ricardo diante do Grêmio

QUE FRANGO JOAO RICARDO — adri¹⁹⁰³ (@3stebanocon.bsky.social) 2024-10-05T01:50:26.214Z

que gol bizarro, a defesa simplesmente abriu pro cara ir a caminho do gol e pra completar o João Ricardo falhou feio — Iuri🇫🇷 (@iuri13.bsky.social) 2024-10-05T01:50:49.258Z

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X FORTALEZA

29ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sexta-feira, 4 de outubro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

🏟️ Público presente: 22.204 pessoas

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Caíque; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Pepê, Dodi e Edenílson; Cristaldo, Braithwaite e Aravena.

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Eros Mancuso, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules e Matheus Rossetto; Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP)

