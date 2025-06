Veja a provável escalação do Fortaleza para receber o Santos

O Fortaleza enfrenta o Santos nesta quinta-feira (12), a partir das 19h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão. A partida será realizada na Arena Castelão. Vindo de três derrotas na competição, o Tricolor pode ter mudanças para encarar o Peixe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o meio-campista Lucas Sasha e o atacante Moisés, que estão lesionados. Brítez, recentemente recuperado de lesão, pode aparecer entre os titulares na lateral.

No setor de meio-campo, duas recentes contratações estarão disponíveis para o duelo: Rodrigo e Matheus Pereira. O segundo, inclusive, foi apresentado nesta semana e ainda não fez sua estreia com a camisa tricolor.

continua após a publicidade

Marinho e Yago Pikachu serão opções no lado direito do ataque, enquanto que Breno Lopes deve atuar na esquerda. Lucero e Deyverson brigam por vaga na posição de centroavante.

Assim, um provável Fortaleza é: João Ricardo; Brítez (Mancuso), Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Zé Welison (Rodrigo), Martínez e Pochettino; Marinho (Pikachu), Lucero e Breno Lopes.

continua após a publicidade

Partida entre Flamengo e Fortaleza, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Baggio Rodrigues/Fortaleza EC)

Na Série A, o último triunfo do Leão veio diante do Juventude, em casa, com goleada por 5 a 0. Na rodada seguinte, o time visitou o Vasco e perdeu por 3 a 0. Depois, ao receber o Cruzeiro, os cearenses foram derrotados por 2 a 0.

Na sequência, o clube encarou o Flamengo fora de casa. O Fortaleza perdeu por 5 a 0 e entrou no Z4. Sem gols nas útimas três rodadas, Vojvoda precisa solucionar a falta de rendimento do ataque.

➡️ Histórico entre Fortaleza e Santos tem recente vantagem cearense

Notícias em alta do Fortaleza

Com mudanças no elenco, o zagueiro Titi deixou o Fortaleza. Além dele, o clube rescindiu o contrato com o argentino Pol Fernández. Nesta semana, o Leão realizou a apresentação oficial de Matheus Pereira, reforço da janela. O Leão segue com venda de ingressos para o jogo contra o Santos, que acontecerá na próxima quinta-feira (12).