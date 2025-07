Renato Paiva avalia estreia no Fortaleza e cita ‘vitória comportamental’

O Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Bahia no último sábado (19), pelo Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu na Arena Castelão. Renato Paiva, que fez sua estreia no Leão, falou sobre o resultado. O time cearense, que está na zona de rebaixamento, soma dez jogos sem vencer.

— Cheguei agora, recebo essa mochila [dos dez jogos sem ganhar], tenho que a gerir. Hoje já demos passos, nos aproximamos da primeira vitória ao fim desses jogos todos. Não sei se vai ser já contra o Bragantino, mas nos aproximamos, hoje, daquilo que eu digo. É uma vitória comportamental e de processo. E a torcida sentiu isso. Em especial pelo comportamental - explicou.

— Vou voltar a dizer o mesmo: fizeram um bom jogo contra o Bahia em Salvador e o jogo com o Ceará não foi bom. Senti a equipe moribunda, sem chamas. Isto não é uma crítica ao Juan Pablo Vojvoda. É aquilo que nós vimos, sentimos. Muitas vezes nem é culpa do treinador. Foi isso que nós quisemos resgatar. Essa chama, essa paixão de jogar - adicionou o português.

Partida entre Fortaleza e Bahia, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

— O momento é difícil, não ganhas. Os resultados não aparecem, a torcida pressiona. Mas temos que ter um ponto de partida em algum momento. Foi o que pedi a eles: independente do resultado, mudem. Iniciem hoje o que é uma nova caminhada. Tem que apresentar duas coisas no campo: paixão e entrega. E eles entregaram tudo dentro do campo. Por isso que a torcida teve a reação que teve. A próxima vitória começou hoje, aqui - finalizou.

No duelo, o Fortaleza abriu o placar com Marinho, que acertou chute de fora da área ainda no 1º tempo. O empate dos visitantes veio em chute de Rodrigo Nestor, que pegou a sobra da cobrança de falta. A bola desviou em Matheus Pereira antes de chegar ao fundo das redes.

Com o empate, o Leão segue na 19ª posição, com 11 pontos. O clube tenta uma reação para deixar a zona de rebaixamento do campeonato.

Próximo jogo do Fortaleza

Em seu próximo duelo, o Fortaleza terá pela frente o RB Bragantino, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá no sábado (19), a partir das 18h30 (de Brasília).