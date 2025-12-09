Rebaixamento interrompe marca histórica do Fortaleza na Série A

O Fortaleza foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro no último domingo (7), após a derrota para o Botafogo. Com isso, uma marca histórica do clube na Série A foi interrompida.

Isso porque, como estava no Brasileirão desde 2019, o Tricolor permaneceu na elite por sete temporadas consecutivas. Esse é o recorde de uma equipe nordestina desde 2003, quando teve início o formato de pontos corridos.

O Leão ficou no G4 em duas oportunidades ao longo dessas sete edições. Além de frequentar a Copa Libertadores, as campanhas renderam idas à Copa Sul-Americana. O time chegou a ser vice da Sula em 2023, quando perdeu para a LDU-EQU nos pênaltis.

Partida entre Botafogo e Fortaleza, pelo Brasileirão. O Tricolor perdeu por 4 a 2 e foi rebaixado (Foto: Vagner Nascimento/Fortaleza EC)

A equipe tinha brigado contra o rebaixamento em 2020 e em 2022, mas conseguiu se recuperar nas duas oportunidades. Neste ano, apesar da reação sob o comando de Martín Palermo, o desempenho não foi o bastante para evitar a amarga queda.

Dessa forma, o Tricolor disputará quatro competições em 2026: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Série B e Copa do Brasil.

FCF emite nota citando Ceará e Fortaleza

A Federação Cearense de Futebol (FCF) emitiu uma nota a respeito dos rebaixamentos de Ceará e Fortaleza para a Série B do Campeonato Brasileiro. Os clubes caíram após as derrotas no último domingo (7), valendo pela última rodada.

Na nota, a federação prestou a sua solidariedade aos clubes, torcedores e atletas. O Fortaleza estava na Série A desde 2019 e o Ceará tinha acabado de retornar à elite do futebol brasileiro.