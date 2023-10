O impasse relacionado ao confronto entre Botafogo e Fortaleza, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda segue. Depois de um adiamento por parte da CBF no fim de semana, a equipe e a diretoria do Glorioso desejam que o jogo volte a ser marcado para esta terça-feira (24). Porém, em entrevista ao "Uol", o presidente do Leão do Pici, Marcelo Paz, afirmou ser a favor da decisão tomada pela entidade, visto que sua equipe se prepara para a decisão da Sul-Americana contra a LDU.