Palermo se diz ‘identificado’ após vitória do Fortaleza na Série A

O Fortaleza venceu o Sport por 1 a 0 na tarde do último sábado (27), pela 25ª rodada do Brasileirão. Martín Palermo, que fez o seu terceiro jogo no comando do Leão, falou a respeito do resultado positivo e projetou a sequência da equipe.

— São partidas muito duras, muito brigadas. Acho que voltar a vencer em nosso estádio, com a nossa torcida, vendo a equipe com essa resposta, me sinto identificado. Você vai sofrer, como sofremos hoje. Mas acredito que foi uma resposta muito importante dos jogadores. Vale sermos fortes na nossa casa - disse o argentino.

— Sabemos que tanto o Sport como o Juventude são dois rivais, que estão brigando conosco na zona de rebaixamento. E no meio há o São Paulo, em outro nível, outra circunstância. É preciso ver o quanto ficaram afetados pela eliminação na Copa [Libertadores]. Mas o importante é como nós estamos. E essa confiança é o que temos transmitido de dentro do campo para a torcida, é o que precisamos - completou o treinador.

Partida entre Fortaleza e Sport, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O gol do Tricolor foi anotado por Lucas Sasha, já na reta final do 1º tempo. O volante recebeu de Mancuso, pedalou na entrada da área e bateu de esquerda, sem chances para Gabriel.

O Sport insistiu e chegou a ter chances de empatar o confronto, mas a equipe parou em boa atuação do goleiro João Ricardo. Assim, o Fortaleza subiu para 21 pontos, ocupando a mesma 19ª posição.

Próximo jogo do Fortaleza

Após a vitória sobre o Sport, o Fortaleza voltará a campo na próxima quinta-feira (2). A equipe receberá o São Paulo, na Arena Castelão, às 19h30 (de Brasília), pela Série A.