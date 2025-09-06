Fortaleza reintegra Deyverson e outros três atletas afastados

O Fortaleza anunciou que quatro atletas anteriormente afastados retornarão aos treinos com o grupo: o goleiro Magrão, os meio-campistas Zé Welison e Emmanuel Martínez e o atacante Deyverson. O comunicado aconteceu na tarde deste sábado (6).

Os afastamentos foram explicados por Renato Paiva, treinador do Fortaleza na época. O volante Rodrigo, que também integrou a lista em questão, não foi citado desta vez.

Assim, o quarteto acima estará presente na atividade a ser comandada por Martín Palermo, novo treinador do Leão. O argentino fará seu primeiro treino em solo cearense na tarde deste sábado (6).

O Tricolor está em preparação para enfrentar o Vitória, no próximo sábado (13), pelo Brasileirão. O adversário também trava uma briga contra o rebaixamento, o que demonstra a importância da partida na Arena Castelão - é um confronto direto.

Martín Palermo é o novo treinador do Fortaleza (Foto: reprodução/Club Olimpia)

O elenco, antes da reapresentação na quinta-feira (4), recebeu três dias de folga. A decisão do clube durante a Data Fifa aconteceu por conta do desgaste acumulado recentemente. O time do Pici é o 19º colocado na Série A, com 15 pontos.

Confira abaixo a nota completa do Fortaleza:

Os atletas Deyverson, Zé Welison, Emmanuel Martínez e Magrão retornam, a partir deste sábado (6), aos treinamentos com o restante grupo com foco na preparação para a partida contra o Vitória, pelo Brasileirão.

Martín Palermo comanda sua primeira atividade como técnico do Fortaleza no período da tarde, no Centro de Excelência Alcides Santos, às 16h.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois da derrota para o Internacional, o Leão do Pici voltará a campo somente no dia 13 de setembro (sábado). A equipe receberá o Vitória, na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília), pela Série A.