Palermo estreia com vitória e traz novo ânimo ao Fortaleza

Travando uma briga contra o rebaixamento, o Fortaleza superou o Vitória por 2 a 0 no último sábado (13), pela 23ª rodada do Brasileirão. A partida marcou a estreia do técnico Martín Palermo no comando do Tricolor.

Palermo, substituto de Renato Paiva, assinou contrato com a equipe cearense até o fim de 2025. Em caso de permanência na Série A, o vínculo será automaticamente renovado por mais um ano. A missão, que traz suas dificuldades, começou bem diante do público de 29.137 pessoas.

De cara, o treinador argentino promoveu algumas mudanças na equipe titular. Uma delas foi o retorno do goleiro João Ricardo, que estava lesionado. Helton Leite, escolhido nos últimos jogos, ficou no banco.

Partida entre Fortaleza e Vitória, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco integraram o sistema defensivo. Na ausência de Lucas Sasha, Pierre formou dupla ao lado de Matheus Pereira no meio-campo.

No ataque, o Fortaleza teve Lucca Prior centralizado na armação, com Breno Lopes e Yago Pikachu nas pontas. Dentre os três centroavantes disponíveis, Lucero foi titular e Bareiro entrou no 2º tempo - Deyverson, reintegrado, não saiu do banco.

O Tricolor voltou a dar sinais de que pode se recuperar, mas precisa manter uma regularidade para sonhar com a saída do Z4. O time visitará o Palmeiras na próxima rodada e, depois, receberá o Sport, adversário que também briga contra o rebaixamento.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, o Fortaleza voltará a campo no próximo sábado (20), fora de casa, contra o Palmeiras. O embate pelo Brasileirão terá início às 21h (de Brasília).