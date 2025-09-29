O Fortaleza vem de vitória por 1 a 0 sobre o Sport, pela 25ª rodada do Brasileirão. Lucas Sasha, autor do gol na partida, é o atual líder em desarmes nesta edição do campeonato nacional. O jogador soma 70 no quesito, aparecendo à frente dos laterais Kaiki (Cruzeiro) e Escobar (Santos), ambos com 68.

Sasha já disputou 18 jogos nesta Série A, sendo todos como titular. Seu primeiro gol, no sábado (27), garantiu um importante triunfo para o Leão, que tenta deixar a zona de rebaixamento. Após o jogo, o camisa 88 destacou a importância do resultado positivo.

— Uma vitória muito importante para a gente, contra um rival direto. Feliz demais por poder marcar esse gol e ajudar o time a conquistar os três pontos. O time todo se entregou do início ao fim e, graças a Deus, conseguimos sair com o resultado positivo. Nós temos que fazer valer o nosso mando de campo, temos que buscar sempre vencer dentro de casa, diante do nosso torcedor, que novamente foi muito importante - disse.

Lucas Sasha na partida entre Fortaleza e Sport, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Além dos desarmes, Sasha é o terceiro do campeonato em interceptações (34). São 31,9 passes certos por jogo, com um aproveitamento de 87%. Os números são do aplicativo Sofascore.

— É uma função minha ali no meio de campo, poder conter as ações dos adversários. Esse é um fundamento que eu sempre busquei fazer na minha carreira e, graças a Deus, tenho conseguido desempenhar muito bem aqui no Fortaleza. Para mim, é um motivo de orgulho ser o primeiro geral no Brasileirão. Espero poder seguir bem e ajudando o Fortaleza, juntamente com os meus companheiros, para que a gente possa sair dessa situação - finalizou o meio-campista.

Próximo jogo do Fortaleza

Após a vitória sobre o Sport, o Fortaleza voltará a campo na próxima quinta-feira (2). A equipe receberá o São Paulo, na Arena Castelão, às 19h30 (de Brasília), pela Série A.