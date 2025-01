As conversas entre Fortaleza e David Luiz esquentaram nos últimos dias e o zagueiro está prestes de ser anunciado como novo reforço do clube. O avanço das negociações foi divulgado incialmente pelo "Diário do Nordeste".

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe o Mercado da Bola

➡️ Medalhão da ESPN assina com CazéTV e fará estreia em jogo do Palmeiras

A ideia da diretoria do clube tricolor é fechar o negócio o quanto antes para ter David Luiz durante a pré-temporada. A equipe irá viajar para os Estados Unidos, nesta sexta-feira (10), onde se realizará a preparação para o ano de 2025. A possibilidade de ter o experiente jogador animou a torcida do Leão nas redes sociais.

Análise da web

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

David Luiz

O zagueiro pode chegar ao Fortaleza após uma passagem vitoriosa pelo Flamengo. Com o clube carioca, ele conquistou duas Copas do Brasil (2022 e 2024) e uma Copa Libertadores (2022). A busca do Fortaleza por David Luiz visa fortalecer a defesa com um atleta de renome internacional.

continua após a publicidade

Fora do Brasil, David Luiz acumula experiência em clubes europeus de destaque, como Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal, e conquistou a Champions League na temporada 2011/12 pelo Chelsea. Ele se encontra livre no mercado para fechar com qualquer clube após o fim de contrato com o Flamengo. Além do Fortaleza, Áustria Viena, da Aústria, e Olympiakos, da Grécia, também demostraram interesse no atleta.