Lucero e Deyverson seguem disputando titularidade no Fortaleza

O Fortaleza encara o Vasco neste sábado (17), em São Januário, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília). No time titular, uma das disputas recentes por vaga está sendo entre os atacantes Lucero e Deyverson.

Conhecido pelas variações no 11 inicial, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem alternado na hora de escolher entre os centroavantes. Os atletas chegaram a atuar juntos por alguns minutos, a exemplo dos embates contra Racing-ARG, Vitória e Palmeiras.

Lucero é o artilheiro do Fortaleza na temporada

No Tricolor desde 2022, Juan Martín Lucero é o artilheiro do time na temporada, com 11 gols e uma assistência em 27 jogos. Considerando as últimas dez partidas do clube, o camisa 9 foi titular em quatro oportunidades, com quatro tentos e um passe para gol no período. Lucero é o melhor marcador do elenco no Brasileirão (três gols).

Lucero comemora o seu gol na partida entre Fortaleza e Juventude, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Deyverson chegou ao Fortaleza nesta janela

Contratado junto ao Atlético-MG neste ano, Deyverson tem três gols em 12 confrontos pelo Fortaleza. Nos dez duelos mais recentes do clube, começou jogando seis vezes. O camisa 18 é o artilheiro do Leão na Copa Libertadores (dois gols).

Deyverson comemora gol do Fortaleza contra o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, pela Copa Libertadores de 2025 (Foto: Raul Arboleda/AFP)

Momento do Fortaleza no Brasileirão

O Fortaleza tenta manter a sua fase de recuperação no Campeonato Brasileiro de 2025. Depois de golear o Juventude por 5 a 0, a equipe subiu para dez pontos e agora está em 11º lugar. São sete jogos de invencibilidade por todas as competições, mas cinco dos compromissos no recorte terminaram empatados.