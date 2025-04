Fortaleza frisa presença de chefe de cozinha em idas ao exterior

O Fortaleza visita o Colo-Colo nesta quinta-feira (10), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O duelo no Estádio Monumental David Arellano acontece a partir das 21h (de Brasília). Na viagem da delegação ao exterior, o clube destacou a presença de José Ubirajara de Oliveira, o Bira, chefe de cozinha do Tricolor.

Com as classificações do Fortaleza para torneios internacionais, o cozinheiro já viajou com a delegação para países como Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Venezuela. Os embates incluem compromissos pela Copa Sul-Americana e pela Copa Libertadores, caso desta quinta-feira.

— A cozinha é uma só em qualquer canto do mundo, mas basta você gostar do que faz para você fazer o seu melhor então, pra mim, está sendo gratificante. Tudo se resume aos insumos, mas trago sempre temperos do Brasil - relatou ao site oficial do clube.

Chefe Bira, do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Bira é profissional do clube há dois anos, sendo chefe no Centro de Excelência Alcides Santos. Ele passou por um processo seletivo e um teste na época, o que contribuiu para que pudesse cumprir os requisitos da função.

— Para mim é um desafio, como eu nunca tinha trabalhado em restaurante fora do país, apenas em alguns hotéis, e é um desafio e ao mesmo tempo fico feliz. Existe uma uma confiança e o Clube acredita em mim. Isso me emociona um pouco porque é muito bom fazer parte de uma equipe dessa, a responsabilidade de estar com toda a delegação - completou.

Agenda do Fortaleza

Após enfrentar o Colo-Colo nesta quinta-feira, o próximo rival do Fortaleza será o Internacional. O confronto pelo Campeonato Brasileiro acontecerá no domingo (13), na Arena Castelão. Os gaúchos vêm de triunfo por 3 a 0 sobre o Cruzeiro.