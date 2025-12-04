menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Jornalista da ESPN simula última rodada do Brasileirão e define rebaixados

Cinco times ainda disputam duas vagas contra o Z4

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 04/12/2025
10:43
Vitor Birner projetou última rodada na ESPN (Foto: Reprodução)
imagem cameraVitor Birner projetou última rodada na ESPN (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Depois do Flamengo vencer o Ceará e se sagrar campeão do Brasileirão, todas as atenções se voltam para a luta contra o rebaixamento. Antes da bola rolar para a última rodada, um jornalista da ESPN simulou os jogos e definiu os rebaixados.

continua após a publicidade

Sport e Juventude foram os primeiros rebaixados do Brasileirão. Agora, restam duas vagas e cinco clubes na disputa para ver quem não fica com elas. De acordo com a simulação do jornalista Vitor Biner, da ESPN, Internacional e Fortaleza irão cair.

➡️IA crava rebaixados após jogos de Santos, Internacional, Fortaleza e Vitória

A simulação de Vitor Birner da última rodada do Brasileirão teve: triunfo do Vitória contra o São Palo no Barradão, derrota do Internacional para o Bragantino no Beira-Rio, derrota do Fortaleza para o Botafogo, vitória do Ceará contra o Palmeiras e vitória do Cruzeiro com o Santos.

continua após a publicidade

Com os resultados, Internacional com 41, e Fortaleza com 43, completariam a zona de rebaixamento do Brasileirão que já tem Sport e Juventude. Os dois clubes vivem momentos distintos: enquanto o Colorado está descendo ladeira abaixo, o Leão do Picci vem em uma arrancada impressionante.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Vale lembrar que todos os jogos da última rodada decisivos na briga contra o rebaixamento do Brasileirão serão disputados no mesmo horário: domingo (7), às 16h (Brasília).

continua após a publicidade

➡️Atitude de Neymar em Juventude x Santos chama atenção

Torcedor fantasiado de 'fantasma do rebaixamento' no Brasileirão
Torcedor fantasiado de 'fantasma do rebaixamento' no Brasileirão

Atualmente, o Santos tem 44 pontos e o Internacional 41, contra 43 do Fortaleza e 42 do Vitória. As equipes vão brigar até o final do Campeonato Brasileiro para se manter na elite do futebol nacional. Os jogos da última rodada serão disputados simultaneamente nos estádios espalhados pelo país do futebol.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias