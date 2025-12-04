Jornalista da ESPN simula última rodada do Brasileirão e define rebaixados

Depois do Flamengo vencer o Ceará e se sagrar campeão do Brasileirão, todas as atenções se voltam para a luta contra o rebaixamento. Antes da bola rolar para a última rodada, um jornalista da ESPN simulou os jogos e definiu os rebaixados.

Sport e Juventude foram os primeiros rebaixados do Brasileirão. Agora, restam duas vagas e cinco clubes na disputa para ver quem não fica com elas. De acordo com a simulação do jornalista Vitor Biner, da ESPN, Internacional e Fortaleza irão cair.

A simulação de Vitor Birner da última rodada do Brasileirão teve: triunfo do Vitória contra o São Palo no Barradão, derrota do Internacional para o Bragantino no Beira-Rio, derrota do Fortaleza para o Botafogo, vitória do Ceará contra o Palmeiras e vitória do Cruzeiro com o Santos.

Com os resultados, Internacional com 41, e Fortaleza com 43, completariam a zona de rebaixamento do Brasileirão que já tem Sport e Juventude. Os dois clubes vivem momentos distintos: enquanto o Colorado está descendo ladeira abaixo, o Leão do Picci vem em uma arrancada impressionante.

Vale lembrar que todos os jogos da última rodada decisivos na briga contra o rebaixamento do Brasileirão serão disputados no mesmo horário: domingo (7), às 16h (Brasília).

Torcedor fantasiado de 'fantasma do rebaixamento' no Brasileirão

Atualmente, o Santos tem 44 pontos e o Internacional 41, contra 43 do Fortaleza e 42 do Vitória. As equipes vão brigar até o final do Campeonato Brasileiro para se manter na elite do futebol nacional. Os jogos da última rodada serão disputados simultaneamente nos estádios espalhados pelo país do futebol.