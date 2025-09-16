O Fortaleza derrotou o Vitória por 2 a 0 no último sábado (13), valendo pela 23ª rodada do Brasileirão. Assim, a equipe de Martín Palermo reduziu a distância para deixar o Z4 do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O intervalo, que era de sete pontos, agora está em cinco. Isso porque o Juventude (21 pontos, 18º) perdeu seu jogo e o Santos (23 pontos, 16º), primeiro time fora da zona, empatou. Ademais, o Tricolor superou o Vitória (22 pontos, 17º), rival direto na briga.

O Tricolor do Pici, que ainda está em 19º lugar, saltou para 18 pontos. A equipe não vencia desde a 17ª rodada, quando bateu o RB Bragantino por 3 a 1. Tal partida foi o único resultado positivo de Renato Paiva em sua passagem.

continua após a publicidade

➡️ Palermo cita ‘loucuras’ de Deyverson e explica retorno no Fortaleza

Partida entre Fortaleza e Vitória, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Palermo, substituto de Paiva, assinou contrato com a equipe cearense até o fim de 2025. Em caso de permanência na Série A, o vínculo será automaticamente renovado por mais um ano. A missão, que traz suas dificuldades, começou bem diante do público de 29.137 pessoas.

➡️ Crispim revela convite de Neymar antes de retorno ao Fortaleza

O Tricolor voltou a dar sinais de que pode se recuperar, mas precisa manter uma regularidade para sonhar com a saída da zona de rebaixamento. O time visitará o Palmeiras na próxima rodada e, depois, receberá o Sport, adversário que também briga contra a queda.

continua após a publicidade

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, o Fortaleza voltará a campo no próximo sábado (20), fora de casa, contra o Palmeiras. O embate pelo Brasileirão terá início às 21h (de Brasília).