Após empate, Fortaleza se reapresenta com foco no Bahia
Leão voltará a campo na próxima quinta-feira (20)
Em meio à pausa no Brasileirão por conta da Data Fifa, o elenco do Fortaleza realizou a sua reapresentação neste sábado (15). Após o empate por 3 a 3 com o Atlético-MG, o próximo adversário do Leão será o Bahia, fora de casa, na quinta-feira (20).
O elenco continuará treinando na manhã deste domingo (16), no Centro de Excelência Alcides Santos. O duelo contra o Bahia, que está na parte de cima da tabela, é decisivo nesta reta final de campeonato. O Fortaleza tenta evitar o rebaixamento e até acumula cinco jogos de invencibilidade em meio à fase negativa, mas são quatro empates consecutivos no recorte.
O técnico Martín Palermo terá três retornos importantes para o confronto: o zagueiro Brítez, o meio-campista Matheus Pereira e o atacante Bareiro - o trio estava suspenso. Por outro lado, o volante Lucas Sasha será ausência em razão do acúmulo de cartões amarelos.
A distância para deixar a zona de rebaixamento aumentou para cinco pontos depois do triunfo do Santos sobre o Palmeiras neste sábado. Após enfrentar o Bahia, a sequência do Fortaleza trará RB Bragantino (fora), Atlético-MG (casa), Corinthians (casa) e Botafogo (fora).
Próximo jogo do Fortaleza
Após o empate contra o Atlético-MG, o Tricolor voltará a campo na quinta-feira (20), fora de casa, contra o Bahia. O duelo pela 34ª rodada da Série A terá início às 18h (de Brasília).
O Leão é o atual 19º colocado neste Campeonato Brasileiro, com 31 pontos. O Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 36 pontos - cinco a mais do que os cearenses.
