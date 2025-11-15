menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFortaleza

Após empate, Fortaleza se reapresenta com foco no Bahia

Leão voltará a campo na próxima quinta-feira (20)

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 15/11/2025
23:08
Treino do Fortaleza (Foto: Matheus Lotif/Fortaleza EC)
Treino do Fortaleza (Foto: Matheus Lotif/Fortaleza EC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em meio à pausa no Brasileirão por conta da Data Fifa, o elenco do Fortaleza realizou a sua reapresentação neste sábado (15). Após o empate por 3 a 3 com o Atlético-MG, o próximo adversário do Leão será o Bahia, fora de casa, na quinta-feira (20).

O elenco continuará treinando na manhã deste domingo (16), no Centro de Excelência Alcides Santos. O duelo contra o Bahia, que está na parte de cima da tabela, é decisivo nesta reta final de campeonato. O Fortaleza tenta evitar o rebaixamento e até acumula cinco jogos de invencibilidade em meio à fase negativa, mas são quatro empates consecutivos no recorte.

O técnico Martín Palermo terá três retornos importantes para o confronto: o zagueiro Brítez, o meio-campista Matheus Pereira e o atacante Bareiro - o trio estava suspenso. Por outro lado, o volante Lucas Sasha será ausência em razão do acúmulo de cartões amarelos.

Treino do Fortaleza (Foto: Matheus Lotif/Fortaleza EC)
Treino do Fortaleza (Foto: Matheus Lotif/Fortaleza EC)

A distância para deixar a zona de rebaixamento aumentou para cinco pontos depois do triunfo do Santos sobre o Palmeiras neste sábado. Após enfrentar o Bahia, a sequência do Fortaleza trará RB Bragantino (fora), Atlético-MG (casa), Corinthians (casa) e Botafogo (fora).

Próximo jogo do Fortaleza

Após o empate contra o Atlético-MG, o Tricolor voltará a campo na quinta-feira (20), fora de casa, contra o Bahia. O duelo pela 34ª rodada da Série A terá início às 18h (de Brasília).

O Leão é o atual 19º colocado neste Campeonato Brasileiro, com 31 pontos. O Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 36 pontos - cinco a mais do que os cearenses.

