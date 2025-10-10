Agenda do Fortaleza hoje (10/10/2025); curtinhas do L!
Time do Pici continua treinando nesta sexta-feira
O Fortaleza venceu o Juventude por 2 a 1 no domingo (5), fora de casa, valendo pela 27ª rodada do Brasileirão. Após reapresentação, o elenco continuará treinando nesta sexta-feira (10).
Futebol Nacional
Fortaleza
Futebol Nacional
Agenda
O Fortaleza superou o Juventude por 2 a 1 na noite do último domingo (5), no Estádio Alfredo Jaconi, valendo pela 27ª rodada do Brasileirão. Mancuso e Bareiro marcaram para o Tricolor, que obteve seu primeiro triunfo de virada em 2025.
Após reapresentação, o elenco continuará treinando nesta sexta-feira (1,). Com a pausa para a Data Fifa, o próximo jogo do Leão será na quarta-feira (15), contra o Vasco, na Arena Castelão. A bola rola às 21h30 (de Brasília).
Futebol de base
O sub-17 do Fortaleza venceu o Anjos do Céu-CE por 4 a 0 na terça-feira (7) e conquistou o título da Copa Seromo. O Tricolor entrou em campo com grande parte do elenco sendo da categoria sub-16.
O sub-20 encara o Ferroviário no sábado (11), às 9h30 (de Brasília), valendo pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense.
Futebol feminino
O time profissional do Fortaleza venceu o Bahia por 1 a 0 na quinta-feira (9), garantindo vaga na final da Copa Maria Bonita. A decisão será contra o Sport, no sábado (11), às 16h30 (de Brasília).
Neste ano, a equipe já caiu na semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Com isso, as Leoas garantiram o acesso inédito à Primeira Divisão.
Próximos jogos do Fortaleza
- 15/10 - 21h30 - Fortaleza x Vasco - Campeonato Brasileiro
- 18/10 - 21h - Cruzeiro x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 25/10 - 19h30 - Fortaleza x Flamengo - Campeonato Brasileiro
- 03/11 - 20h - Santos x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 06/11 - 20h - Ceará x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
