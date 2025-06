Fortaleza volta a sofrer cinco gols em um jogo após quase um ano

Vivendo momento complicado, o Fortaleza perdeu para o Flamengo por 5 a 0 no último domingo (1º), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o time voltou a sofrer cinco gols na mesma partida após quase um ano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

A última derrota tão elástica aconteceu no dia 16 de junho de 2024, quando o Tricolor visitou o Cuiabá pela Série A e perdeu por 5 a 0. Clayton, Ramon, Jonathan Cafu e Pitta marcaram ainda no 1º tempo, com dois expulsos pelo lado do Fortaleza (Renato Kayzer e Brítez). No 2º tempo, Fernando Sobral deu números finais à goleada.

Na época, o revés acendeu o sinal de alerta pelos lados do Pici. Posteriormente, o Fortaleza terminou o campeonato nacional em quarto lugar, com 68 pontos.

continua após a publicidade

Partida entre Cuiabá e Fortaleza, pelo Brasileirão 2024 (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

Diante do Flamengo, o primeiro gol foi marcado por Arrascaeta, na etapa inicial. Após o intervalo, Evertton Araújo, Luiz Araújo (duas vezes) e Michael balançaram as redes. As duas derrotas são as piores da era Vojvoda no Fortaleza.

Com o resultado deste domingo, o Tricolor caiu uma posição e foi parar na zona de rebaixamento do Brasileirão, em 17º lugar, com dez pontos. O Vitória tem a mesma pontuação, mas fica acima no desempate em razão do saldo de gols.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza enfrentará Vélez Sarsfield nas oitavas da Libertadores

Agenda do Fortaleza

Após a derrota para os cariocas, o Fortaleza terá um intervalo considerável até a data de seu próximo jogo. O time volta a campo no dia 12 (quinta-feira), em casa, diante do Santos. Como os paulistas possuem oito pontos e estão em 18º lugar no Brasileiro, o compromisso será um duelo direto contra o rebaixamento.