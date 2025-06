Novo diretor de futebol do Fortaleza fala em retirar possíveis ‘laranjas podres’

Atravessando um momento de instabilidade na temporada 2025, o Fortaleza apresentou, na última terça-feira (3), seu novo diretor de futebol. Sérgio Papellin, que vai para a sua quarta passagem pelo clube, destacou a necessidade de ter jogadores dedicados no elenco e falou em retirar possíveis "laranjas podres" da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

— O jogador que estiver sem jogar e estiver satisfeito, ele está no lugar errado, tem que estar em casa. Quem não está jogando, não está sendo aproveitado, tem que ter dignidade de brigar por estar no banco. Essa indignação não pode é contaminar o grupo, trabalhar contra o clube. O clube que está pagando seu salário - disse.

— Vamos conversar muito no dia a dia. Tenho certeza de que vamos detectar se existe essa insatisfação. E se existe, vamos procurar tirar o mais rápido possível do grupo. Porque nós não queremos 'laranjas podres' dentro do grupo - relatou o novo diretor de futebol.

continua após a publicidade

Sérgio Papellin é o novo diretor de futebol do Fortaleza (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

Papellin disse que recebeu uma "convocação" por parte de Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza. O profissional estava no Remo, que exigiu a multa integral prevista em seu contrato para a liberação. Entre 2004 e 2023, Papellin acumulou três passagens como executivo de futebol do Fortaleza, com 13 títulos conquistados.

➡️ Marinho manda recado à torcida do Fortaleza após derrota para o Flamengo

Agenda do Fortaleza

Após a derrota por 5 a 0 para o Flamengo, o Fortaleza terá um intervalo considerável até a data de seu próximo jogo. O time volta a campo no dia 12 (quinta-feira), em casa, diante do Santos. Como os paulistas possuem oito pontos e estão em 18º lugar no Brasileiro, o compromisso será um duelo direto contra o rebaixamento.