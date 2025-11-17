Convocado, jogador do Fortaleza é dúvida para enfrentar o Bahia

O Fortaleza enfrenta o Bahia nesta quinta-feira (20), fora de casa, valendo pela 34ª rodada da Série A. O zagueiro Benjamín Kuscevic, que está convocado pelo Chile, é dúvida para o confronto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Fora da Copa do Mundo pela terceira edição consecutiva, a seleção chilena marcou dois amistosos nesta Data Fifa. No sábado (15), o país superou a Rússia por 2 a 0 - Kuscevic atuou durante os 90 minutos. Nesta terça-feira (18), às 14h (de Brasília), o rival será o Peru.

Como a partida diante do Bahia acontecerá na quinta-feira, às 18h (de Brasília), a presença do chileno ainda é incerta e dependerá da logística. Assim, a dupla de zaga tende a ser composta por Brítez e Ávila - o primeiro retornará de suspensão.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza terá desfalque por suspensão diante do Bahia; confira

Kuscevic na partida entre Fortaleza e Vasco, pelo Brasileirão (Foto: Jonathan Feitosa De Sousa/W9 Press/Gazeta Press)

Kuscevic não atua pelo Fortaleza desde a derrota por 2 a 0 para o Vasco, em outubro. Já que recebeu o terceiro amarelo e depois um vermelho direto naquele dia, o atleta precisou cumprir dois jogos de suspensão. Após o retorno, o chileno ficou no banco em três partidas.

O confronto diante dos baianos é de grande importância para o Leão, que ainda tenta reagir para deixar a zona de rebaixamento. O Santos, primeiro time fora do Z4, tem cinco pontos a mais do que o Fortaleza.

continua após a publicidade

➡️ 'Não continuará', opina ex-vice do Fortaleza sobre Marcelo Paz

Próximo jogo do Fortaleza

Após o empate contra o Atlético-MG, o Tricolor voltará a campo na quinta-feira (20), fora de casa, contra o Bahia. O duelo pela 34ª rodada da Série A terá início às 18h (de Brasília).

O Leão é o atual 19º colocado neste Campeonato Brasileiro, com 31 pontos. O Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 36 pontos - cinco a mais do que os cearenses.